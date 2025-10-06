Не стало почетного гражданина Ростова Инессы Козловой

Фото: ТГ Александр Скрябин

Скончалась почетный гражданин Ростова и ветеран ВОВ Инесса Козлова. Об этом рассказал Александр Скрябин 5 октября в своем телеграм-канале.Инесса Васильевна окончила школу в 1941 году. А в 1942 ее призвал Верхнедонской военкомат в действующую Армию. Она служила писарем при штабе артполка, также помогала в освобождении Ростовской области и участвовала в Сталинградской битве.- Приношу искренние соболезнования семье Инессы Васильевны. Вечная память Герою!,- сказано в сообщении.