Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Не стало почетного гражданина Ростова Инессы Козловой

Не стало почетного гражданина Ростова Инессы Козловой
Скончалась почетный гражданин Ростова и ветеран ВОВ Инесса Козлова. Об этом рассказал Александр Скрябин 5 октября в своем телеграм-канале.

Инесса Васильевна окончила школу в 1941 году. А в 1942 ее призвал Верхнедонской военкомат в действующую Армию. Она служила писарем при штабе артполка, также помогала в освобождении Ростовской области и участвовала в Сталинградской битве.

- Приношу искренние соболезнования семье Инессы Васильевны. Вечная память Герою!,- сказано в сообщении.
Фото: ТГ Александр Скрябин
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.