Исторический атлас по цене однокомнатной квартиры выставили на продажу в Ростове

В Ростове-на-Дону возобновились усилия по реализации уникального атласа, датирующегося XVIII веком. Объявление о продаже атласа Гоманна было размещено на популярной интернет-площадке.

Ростовский коллекционер оценил раритетное издание в три миллиона рублей. Как утверждает продавец из Ростова, речь идет об оригинальном Atlas Major, выпущенном в 1716 году известным немецким картографом Иоганном Баптистом Гоманном. По словам владельца атласа, раритет достался ему в наследство от представителей ростовской интеллигенции. Передача прав собственности была оформлена официальным договором купли-продажи.

Следует подчеркнуть, что Гоманн был талантливым гравером и одним из ведущих картографов Германии XVIII столетия. После его смерти дело продолжили его преемники, публиковавшие карты под маркой Homann Heirs.

Данное издание содержит 126 карт с изображением разных стран, включая Россию, Китай и Монголию. Продавец подчеркивает, что атлас выполнен и раскрашен вручную и является исторически значимым образцом картографического искусства 18-го века.

Редкая карта заключена в переплет из натуральной кожи размером 49 на 37,5 сантиметра.
Фото: Авито
