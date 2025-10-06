Специалист рассказал, как поддержать тепло в доме до начала отопительного сезона в Ростове

Фото: Климат Групп

В Ростовскую область вот-вот придут холода. Многие жители уже сообщают, что их жилье ужасно остыло. В частных секторах это не проблема — там обычно стоят газовые котлы, которые хозяева сами включают, когда необходимо прогреть дом. А вот многоэтажные дома зависят от общих котельных.Обычно отопление включают, когда температура не поднимается выше +8 градусов в течение пяти дней. В Ростове тепло дают после 15 октября. Но многим жителям квартир холодно уже сейчас. Советы по обогреву жилья до заветной даты дал эксперт по отопительной технике Евгений Каришев. Он назвал основные варианты действий, а также обозначил их плюсы и минусы.Самый популярный прибор для отопления в межсезонье — это радиаторная батарея, она же электрический конвектор. Это электрический аналог газового котла по функционалу. Обычно требуется один такой на небольшую комнату, где его подключают к сети. Несомненный плюс в том, что можно регулировать температуру самостоятельно.— Один киловатт электроэнергии преобразуется в один киловатт тепловой, — объяснил Евгений Каришев. — Принцип работы элементарный, стоимость относительно невысокая, поэтому сейчас самый популярный отопительный прибор — как раз такой конвектор.Однако их используют, только как резервный источник тепла. Причины — не очень равномерный прогрев пространства, большой расход электроэнергии (особенно при большом количестве комнат) и ухудшение качества воздуха, который сильно сушится.Главный конкурент этих вспомогательных батарей — кондиционеры. Они считаются одним из самых доступных и эффективных вариантов, когда речь идет об отоплении в межсезонье. Главное достоинство — функциональность как в холодный, так и в жаркий период. Устанавливая себе кондиционер, человек обеспечивает себе прохладу летом и тепло зимой.Но есть и весомый минус. По совместительству это также причина, по которой весь зимний сезон сплит-системой не обогреваются.Как рассказывает Евгений, кондиционеры генерируют тепло, когда нагревают фреон в системе. И зависит количество этого тепла от температуры на улице.— Например, если на улице 0 градусов, а фреон закипает при -40 градусах, разница в 40 градусов дает много тепла. Но если на улице -25 градусов, а газ все равно закипает при -40, разница уже 15 градусов, — пояснил специалист. — В два с лишним раза меньше энергии может взять кондиционер. Поэтому его эффективность снижается и становится почти такой же, как у обычной батареи.Иными словами, чем холоднее за окном, тем хуже работает сплит. Однако для донского региона это, возможно, не так существенно — температура на юге страны редко опускается слишком низко. Из явных недостатков остается потребление электричества и снижение влажности воздуха, которое негативно влияет на кожу и слизистую человека.Для тех, кто хочет разом решить проблемы и с отоплением, и с горячим водоснабжением, есть особый вариант: система кондиционирования вида «тепловой насос». Работает он схожим с обычными кондиционерами образом, но выполняет больше функций. Забирая тепловую энергию из окружающей среды, тепловой насос «перекачивает» ее в систему отопления и в систему ГВС.— Их единственный минус — это цена, — рассказал Евгений Каришев. — Такие системы в разы дороже обычных кондиционеров, потому как не приобрели достаточного спроса и популярности в России, по тем же самым причинам (дешевый и доступный газ, дешевое электричество).Если бы не это «но», для жителей Ростовской области тепловые насосы могли бы стать очень актуальными из-за частоты аварий на теплотрассах.Однако недоступной роскошью со временем становятся не только такие установки. Даже сплит-системы или радиаторные батареи в текущей экономической ситуации не все могут купить. Дело в том, что в 2025 году просели продажи всех позиций на рынке отопительных приборов.— Если рассматривать ситуацию в общем, то в 2025 году спроса нет ни на что. По всем категориям падение продаж от 30 до 50% к году ранее в количественном выражении.Сейчас на такую технику держатся самые низкие цены за последние семь лет — сплит-система стоит от 12 тысяч рублей. В 2024 эта цифра составляла 18. Несмотря на это, склады поставщиков климатической техники заполнены на 90%.