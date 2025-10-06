За минувшие сутки в Ростовской области потушили 20 пожаров и спасли двоих человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Согласно информации от пресс-службы областного управления МЧС, за последние 24 часа, 5 октября, в Ростовской области были успешно потушены два десятка очагов огня.Важно подчеркнуть, что, несмотря на некоторое похолодание, в регионе все еще существует очень серьезная угроза возникновения пожаров. В центре, а также в определенных районах на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке области объявлен пятый, самый высокий класс пожарной опасности. В некоторых частях северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районов и в Приазовье сохраняется четвертый класс пожароопасности, что также свидетельствует о высокой вероятности возгораний.Так, за сутки 5 октября специалисты потушили семь пожаров, возникших по техногенным причинам, и тринадцать ландшафтных возгораний. Кроме того, спасательные службы оказывали содействие в ликвидации последствий четырёх аварий на дорогах, благодаря чему удалось спасти жизни двух человек.Для реагирования на чрезвычайные ситуации, произошедшие в Ростовской области 5 октября, были мобилизованы 212 сотрудников и 53 единицы спецтехники.