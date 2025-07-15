За 28 млн в Ростовской области на торги выставили здание и землю КУИ Батайска

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В Ростовской области выставлен на продажу объект недвижимости за 28 миллионов рублей. Речь идет о здании, где в настоящее время размещается комитет, отвечающий за управление имуществом города Батайска. Информация о грядущем аукционе была обнародована на электронной платформе «РТС-тендер».Важно подчеркнуть, что это не первая попытка реализовать указанное здание вместе с земельным участком. Объект регулярно появляется в списках на продажу, начиная с апреля 2024 года. Предыдущие аукционы не состоялись по причине отсутствия желающих приобрести данную недвижимость.На аукцион выставлено административное здание общей площадью 2 596 квадратных метров, а также земельный участок, на котором оно возведено. Данный объект недвижимости, принадлежащий КУИ Батайска, был заранее внесен в план приватизации муниципального имущества на период с 2025 по 2027 годы.Прием заявок от желающих принять участие в аукционе продлится до 5 августа. Итоги торгов станут известны через восемь дней после окончания периода подачи заявок от заинтересованных покупателей.