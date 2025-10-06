Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области за сентябрь без вести пропали 113 человек. Об этом сообщает портал DonDay.За первый месяц осени волонтёры нашли живыми 74 пропавших человека. Поиски 16 человек продолжаются. Четверо найдены погибшими. Личности троих пропавших были установлены.Из числа найденных пятеро уже воссоединились со своими семьями. Поиски родных для одного человека все еще ведутся. Двое из спасенных уже вернулись к своим близким.Также поступили восемь заявлений о пропавших людях, с которыми связь была утрачена.