Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за сентябрь без вести пропали 113 человек

В Ростовской области за сентябрь без вести пропали 113 человек
В Ростовской области за сентябрь без вести пропали 113 человек. Об этом сообщает портал DonDay.

За первый месяц осени волонтёры нашли живыми 74 пропавших человека. Поиски 16 человек продолжаются. Четверо найдены погибшими. Личности троих пропавших были установлены.

Из числа найденных пятеро уже воссоединились со своими семьями. Поиски родных для одного человека все еще ведутся. Двое из спасенных уже вернулись к своим близким.

Также поступили восемь заявлений о пропавших людях, с которыми связь была утрачена.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.