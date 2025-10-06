Фото: Авито

В Ростове стали продавать обломки разбитого автомобиля Евгения Чеботарева, который попал в аварию 5 октября. Объявления о продаже появились на популярном онлайн-сервисе уже на следующий день после происшествия.Ростовский каскадер не справился с управлением, и его «Макларен» столкнулся с дорожным ограждением у моста на Ворошиловском мосту. На видео с места ДТП видно, что передняя часть машины сильно повреждена. Сам каскадер остался цел.Местные жители, проявив предприимчивость, собрали все обломки дорогостоящего автомобиля с дороги и выставили их на продажу. Б/У детали можно приобрести по цене 5 тысяч рублей.В объявлениях четко указано, что это фрагменты разбитой машины Евгения Чеботарева. Вероятно, люди рассчитывали на известность каскадера, чтобы привлечь внимание к продаже.