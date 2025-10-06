Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове стали продавать обломки разбитого автомобиля Евгения Чеботарева

В Ростове стали продавать обломки разбитого автомобиля Евгения Чеботарева
В Ростове стали продавать обломки разбитого автомобиля Евгения Чеботарева, который попал в аварию 5 октября. Объявления о продаже появились на популярном онлайн-сервисе уже на следующий день после происшествия.

Ростовский каскадер не справился с управлением, и его «Макларен» столкнулся с дорожным ограждением у моста на Ворошиловском мосту. На видео с места ДТП видно, что передняя часть машины сильно повреждена. Сам каскадер остался цел.

Местные жители, проявив предприимчивость, собрали все обломки дорогостоящего автомобиля с дороги и выставили их на продажу. Б/У детали можно приобрести по цене 5 тысяч рублей.

В объявлениях четко указано, что это фрагменты разбитой машины Евгения Чеботарева. Вероятно, люди рассчитывали на известность каскадера, чтобы привлечь внимание к продаже.
Фото: Авито
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.