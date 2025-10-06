Новости
Донских автомобилистов предупредили о тумане и плохой видимости на дорогах

Вниманию водителей Ростовской области: на автомагистралях наблюдается ограничение видимости. Об этом предупреждает областное управление ГИБДД.

Сегодня утром, 6 октября, густой туман накрыл донской регион, что значительно снизило видимость на проезжей части.

Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров и быть предельно бдительными.

Пешеходам также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только на зеленый свет и в специально отведенных местах.
Фото: Госавтоинспекция РО
