Донских автомобилистов предупредили о тумане и плохой видимости на дорогах

Фото: Госавтоинспекция РО

Вниманию водителей Ростовской области: на автомагистралях наблюдается ограничение видимости. Об этом предупреждает областное управление ГИБДД.Сегодня утром, 6 октября, густой туман накрыл донской регион, что значительно снизило видимость на проезжей части.Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров и быть предельно бдительными.Пешеходам также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только на зеленый свет и в специально отведенных местах.