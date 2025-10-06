Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сергей Красавин назначен директором департамента по делам казачества Ростовской области

Сергей Красавин назначен директором департамента по делам казачества Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Сергея Красавина на должность директора департамента по делам казачества. Указ подписан губернатором.

В своей карьере Сергей Красавин работал в департаменте потребительского рынка Ростовской области, министерстве экономики и Региональной корпорации развития. Кроме того, несколько лет он был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии региона.

Новый руководитель — уроженец Ростова-на-Дону. Он окончил Московский государственный университет коммерции и Ростовский государственный университет.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.