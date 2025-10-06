Сергей Красавин назначен директором департамента по делам казачества Ростовской области

Фото: правительство Ростовской области.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Сергея Красавина на должность директора департамента по делам казачества. Указ подписан губернатором.В своей карьере Сергей Красавин работал в департаменте потребительского рынка Ростовской области, министерстве экономики и Региональной корпорации развития. Кроме того, несколько лет он был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии региона.Новый руководитель — уроженец Ростова-на-Дону. Он окончил Московский государственный университет коммерции и Ростовский государственный университет.