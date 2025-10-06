ХК «Ростов» уступил «Омским Крыльям» со счетом 1:4 на домашней арене

Фото: ХК Ростов

ХК «Ростов» уступил лидеру турнирной таблицы ВХЛ на домашней арене со счетом 1:4. Матч прошел в Ростове-на-Дону 5 октября.Примечательно, что в прошлом месяце ростовчане трижды играли без зрителей из-за несоответствия арены требованиям безопасности для проведения массовых мероприятий. Однако, на первой домашней игре октября трибуны "Ростова" вновь были заполнены фанатами.На четвёртой минуте встречи Леонид Николенко открыл счёт, поразив ворота "кондоров". Незадолго до первого перерыва лучший форвард ВХЛ сентября Егор Степанов увеличил лидерство гостей, сделав счёт 2:0. С таким результатом команды отправились на отдых.В середине второй двадцатиминутки Ярослав Сергиевский, игрок "Ростова", после видеопросмотра получил четырёхминутный штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Пока он находился на скамейке штрафников, соперник реализовал большинство. После отскока шайбы от конька защитника вблизи ворот Леонид Николенко забил вторую шайбу в матче, увеличив преимущество "Омских Крыльев" до 3:0. Вскоре после этого ростовчане смогли отыграть одну шайбу, сократив разрыв до 1:3.Играя в равных составах, Савва Андреев, ранее выступавший за "Ростов", забил четвертый гол в ворота своей бывшей команды, установив окончательный результат матча – 4:1 в пользу "Омских Крыльев".