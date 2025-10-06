Новости
На трассе под Шахтами водитель легковушки пострадал в ДТП с иномаркой

В Ростовской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором легковушка столкнулась с автомобилем марки "Мерседес". Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

Инцидент произошел сегодня, 6 октября, на автодороге, соединяющей поселок Каменоломни с федеральной трассой М-4 "Дон" в Октябрьском районе. По предварительным данным, 68-летний водитель "ВАЗ-21150", выезжая на трассу, не уступил дорогу "Мерседесу Бенц", за рулем которого находился 49-летний мужчина, что и стало причиной столкновения.

Вследствие дорожной аварии водитель отечественной легковушки получил различные травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь и доставили пострадавшего в больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Фото: Соцсети
