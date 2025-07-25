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В Ростовской области на торги за 54,5 млн выставили имущественный комплекс «РЖД»



В Ростовской области на аукцион выставлен имущественный комплекс, принадлежащий компании «РЖД», стоимостью 54,5 миллиона рублей. Информация об аукционе опубликована на электронной площадке «РТС-тендер».

Предметом торгов является имущественный комплекс, включающий пять нежилых строений общей площадью 1 987,6 квадратного метра и объекты инфраструктуры, занимающие территорию в 137 707 квадратных метров.

В Ростовской области на торги за 54,5 млн выставили имущественный комплекс «РЖД»

Состояние объектов оценивается как удовлетворительное, хотя и предполагает проведение ремонтных работ фасадов и внутренних помещений. Недвижимость расположена в окружении объектов, связанных с железнодорожной деятельностью, а также складских и производственных зданий.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через 11 дней после завершения периода приема заявок.
Фото: ОАО РЖД
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