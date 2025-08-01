На повторные торги в Ростове выставили парковочные места оптовой компании-банкрота

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В Ростове-на-Дону повторно выставлено на аукцион имущество оптовой фирмы по цене 2,9 миллиона рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукционе планируется реализовать четыре парковочных места, принадлежащих обанкротившейся компании. Совокупная цена двух лотов составляет 2,9 миллиона рублей.Зарегистрироваться для участия в торгах можно с 4 августа по 9 сентября. Результаты аукциона будут объявлены в течение периода его проведения.Стоит отметить, что это уже вторая попытка продажи активов. Ранее на торги выставлялись квартиры и парковочные места, но парковочные места не удалось продать.ООО «АКВАМАРИН» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в октябре 2007 года. Компания осуществляла оптовую торговлю на комиссионной основе или по договорам. Организация была признана неплатежеспособной из-за задолженности перед кредиторами в феврале 2025 года.