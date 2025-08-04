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На торги за 17,7 млн в Ростовской области выставили арестованное имущество компании

На торги за 17,7 млн в Ростовской области выставили арестованное имущество компании

В Ростовской области на аукцион выставлено конфискованное имущество волгодонской компании, оцененное в 17,7 млн рублей. Сведения о предстоящих торгах опубликованы на электронной площадке «РТС-тендер».

На продажу выставлены газопроводная сеть, автотранспорт, жилая недвижимость, несколько наделов земли и речное судно. Начальная цена 13 лотов составляет 17,7 млн рублей.

Зарегистрироваться для участия в аукционе можно до 1 сентября. Результаты торгов будут объявлены на следующий день после завершения приема заявок.

ЗАО «СКФ», функционирующее в Волгодонске с 1997 года, специализируется на оптовой торговле сырьевыми товарами.
Фото: РТС-Тендер
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