На торги за 17,7 млн в Ростовской области выставили арестованное имущество компании

Фото: РТС-Тендер

В Ростовской области на аукцион выставлено конфискованное имущество волгодонской компании, оцененное в 17,7 млн рублей. Сведения о предстоящих торгах опубликованы на электронной площадке «РТС-тендер».На продажу выставлены газопроводная сеть, автотранспорт, жилая недвижимость, несколько наделов земли и речное судно. Начальная цена 13 лотов составляет 17,7 млн рублей.Зарегистрироваться для участия в аукционе можно до 1 сентября. Результаты торгов будут объявлены на следующий день после завершения приема заявок.ЗАО «СКФ», функционирующее в Волгодонске с 1997 года, специализируется на оптовой торговле сырьевыми товарами.