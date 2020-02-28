В Ростовской области коммунальное предприятие задолжало сотрудникам почти миллион рублей





В Ростовской области к ответственности привлекли руководство муниципального предприятия, которое задолжало своим сотрудникам заработную плату. Общая сумма задолженности составила почти миллион рублей.



Так, за декабрь 2019 года МП «ЖКХ» Кагальницкого сельского поселения не выплатило 59 сотрудникам зарплату в размере 882 тысяч рублей.

- В отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении, - рассказал прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев. - Виновных привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.



В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.



Районная прокуратура взяла на себя контроль за хозяйственной деятельностью предприятия в части оплаты труда.