На должность главы донского Миндзрава назначили Наири Варданяна

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Сразу после вступления в должность губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь начал обновление руководящего состава регионального правительства. Одним из начальных шагов стала отставка Юрия Кобзева, занимавшего пост министра здравоохранения области с 2020 года.В середине сентября, после ухода Кобзева, временным руководителем областного Минздрава стала Елена Теплякова. Выпускница педиатрического факультета Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, с 2021 года она выполняла обязанности первого заместителя министра здравоохранения региона.20 октября стало известно о новом назначении: главой министра здравоохранения Ростовской области и заместителем министра здравоохранения стал Наири Варданян.Выпускник РостГМУ, Наири Бабикович Варданян, во время учебы активно участвовал в университетской команде КВН, добившись определенных успехов. Однако, несмотря на артистические способности, предпочтение было отдано медицинской сфере.После завершения обучения он начал карьерный путь в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону, где возглавил сектор, отвечавший за информационное и правовое обеспечение.Затем Наири Варданян возглавил городскую поликлинику №1, расположенную на улице Сержантова, 3.