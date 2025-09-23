Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Елену Теплякову назначили на пост и.о. министра здравоохранения Ростовской области

Елену Теплякову назначили на пост и.о. министра здравоохранения Ростовской области
Елена Теплякова стала исполняющей обязанности министра здравоохранения Ростовской области. Информация появилась в карточке структуры министерства на сайте регионального правительства.

Теплякова окончила педиатрический факультет РостГМУ. Она занимала должность первого заместителя министра здравоохранения региона с 2021 года.

Напомним, ранее в правительстве донского региона произошли кадровые изменения. 19 сентября пост покинул министр здравоохранения Юрий Кобзев. Должности освободили министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин и министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.