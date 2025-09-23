Елену Теплякову назначили на пост и.о. министра здравоохранения Ростовской области
Елена Теплякова стала исполняющей обязанности министра здравоохранения Ростовской области. Информация появилась в карточке структуры министерства на сайте регионального правительства.
Теплякова окончила педиатрический факультет РостГМУ. Она занимала должность первого заместителя министра здравоохранения региона с 2021 года.
Напомним, ранее в правительстве донского региона произошли кадровые изменения. 19 сентября пост покинул министр здравоохранения Юрий Кобзев. Должности освободили министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин и министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.