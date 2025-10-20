Еще около 30% многоэтажек остаются без отопления в Ростове
Еще около 30% многоэтажек остаются без отопления в Ростове. Об этом сообщили «Ростовские тепловые сети».
Как проинформировали в компании, на 20 октября к теплу подключено 69,6% многоэтажек.
По всей вероятности, в оставшихся домах не включено отопление из-за обнаружения дефектов. На текущий момент ремонтные работы проводятся по адресам: проспект Коммунистический, 53; улица Пушкинская, 65; улица Социалистическая, 25; улица Мильчакова, 5; улица Народного Ополчения, 2.
Завершить работы обещают до конца дня.
Напомним, что отопительный сезон в Ростове-на-Дону начался с 15 октября. Помимо отсутствия тепла в некоторых домах, в адрес ЖКХ стали поступать жалобы на качество воды. Горожане начали выкладывать в соцсетях фотографии льющейся ржавой жидкости из-под крана.
Как объяснили власти, цвет воды связан с подключением потребителей к отоплению. Необходимо подождать несколько дней, чтобы вода сошла и приобрела прозрачность.
По правилам, полностью подключат потребителей к отоплению до 1 ноября.