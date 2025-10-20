Экс-ректор РостГМУ Олеся Старжинская назначена замгубернатора Ростовской области
В Ростовской области бывший и.о. ректора РостГМУ Олеся Старжинская стала замгубернатора донского губернатора Юрия Слюсаря. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
Олеся Старжинская родилась в Усть-Донецком районе Ростовской области и около 15 лет работает в медицинской сфере. Ранее она занимала должность абдоминального хирурга, руководила медицинскими учреждениями в Ростовской области и была советником министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.
В июне 2024 года Олеся Старжинская назначена и.о. ректора РостГМУ. После ее увольнения на пост и.о. ректора вуза была назначен Михаил Шишов. Он работал в Росздравнадзоре и до нового назначения занимал пост и.о. проректора по научной работе и был заведующим кафедрой медицинского права.
Добавим, что после вступление в должность Юрий Слюсарь заявил об обновлении команды. В первые же дни были уволены сразу пять высоких чиновников: первый замгубернатора Игорь Гуськов, замгубернатора Андрей Пучков, министр спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев, министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин. На все эти места были назначены исполняющие обязанности. Кроме того, упразднились две должности замгубернатора, которые ранее совмещали административные функции с руководством профильными министерствами.