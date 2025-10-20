Экс-ректор РостГМУ Олеся Старжинская назначена замгубернатора Ростовской области

Фото: РостГМУ

В Ростовской области бывший и.о. ректора РостГМУ Олеся Старжинская стала замгубернатора донского губернатора Юрия Слюсаря. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.Олеся Старжинская родилась в Усть-Донецком районе Ростовской области и около 15 лет работает в медицинской сфере. Ранее она занимала должность абдоминального хирурга, руководила медицинскими учреждениями в Ростовской области и была советником министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.В июне 2024 года Олеся Старжинская назначена и.о. ректора РостГМУ. После ее увольнения на пост и.о. ректора вуза была назначен Михаил Шишов. Он работал в Росздравнадзоре и до нового назначения занимал пост и.о. проректора по научной работе и был заведующим кафедрой медицинского права.Добавим, что после вступление в должность Юрий Слюсарь заявил об обновлении команды. В первые же дни были уволены сразу пять высоких чиновников: первый замгубернатора Игорь Гуськов, замгубернатора Андрей Пучков, министр спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев, министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин. На все эти места были назначены исполняющие обязанности. Кроме того, упразднились две должности замгубернатора, которые ранее совмещали административные функции с руководством профильными министерствами.