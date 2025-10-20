На Дону за подробности жестокого убийства женщины и ее сиделки объявили вознаграждение

Фото: Дондей

В Ростовской области за подробности жестокого убийства женщины и ее сиделки объявили вознаграждение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Жуткое убийство произошло 16 марта в станице Тацинской. Как сообщает редакция DonDay, родственница пришла навестить пожилую тетю. Когда та вошла в дом, то была шокирована увиденным: на полу лежали два тела, 64-летней Аракси Бегларян и ее 65-летней сиделки. В помещении устроили беспорядок. По предварительным данным, злоумышленники похитили драгоценности и деньги. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и опечатали дом.Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Правоохранители прорабатывали все версии. Одна из которых — ограбление. Родственников пенсионерки, как близких, так и дальних, опрашивали, чтобы выяснить, где женщина хранит свои сбережения.Но даже спустя почти семь месяцев так и не установили подозреваемых. ГУ МВД по Ростовской области объявило награду в полмиллиона рублей за любую ценную информацию о происшествии, которое произошло 16 марта 2025 года.В случае, если вам известно что-то по этому происшествию, обращаться в Управление уголовного розыска по телефону: 8 (863) 249-34-01.