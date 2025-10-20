Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Завершился скандал с обвинением Аллегровой и Крутого

Завершился скандал с обвинением Аллегровой и Крутого
Скандал после выпуска песни «У окна» разрешен. Ранее популярный интернет-поэт Сергей Кротиков (Алквиад) обвинял Ирину Аллегрову и Игоря Крутого в плагиате.

По словам известного поэта, композиция была его и называлась «Она сидела у окна» и была создана еще в 2008 году. Якобы прямо под стихи была написана музыка. А в августе 2025 года песня была спета на «Новой волне», а автором назвали неизвестного Николая.

Затем композиция прозвучала на стриминговых платформах с авторством Алквиада. Но об этом с мужчиной никто не договаривался.
19 октября конфликт был решен. Якобы попытки найти автора просто долго не давали своих результатов. Но вопрос был улажен.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.