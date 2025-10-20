Завершился скандал с обвинением Аллегровой и Крутого

Фото: СоцСети

Скандал после выпуска песни «У окна» разрешен. Ранее популярный интернет-поэт Сергей Кротиков (Алквиад) обвинял Ирину Аллегрову и Игоря Крутого в плагиате.По словам известного поэта, композиция была его и называлась «Она сидела у окна» и была создана еще в 2008 году. Якобы прямо под стихи была написана музыка. А в августе 2025 года песня была спета на «Новой волне», а автором назвали неизвестного Николая.Затем композиция прозвучала на стриминговых платформах с авторством Алквиада. Но об этом с мужчиной никто не договаривался.19 октября конфликт был решен. Якобы попытки найти автора просто долго не давали своих результатов. Но вопрос был улажен.