Советником губернатора Ростовской области стал экс-министр спорта

Экс-министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян стал советником губернатора, сообщило региональное министерство физической культуры и спорта 20 октября.

Самвел Аракелян возглавлял Минспорт с 2016 года. После того как Юрий Слюсарь официально вступил в должность губернатора 20 сентября 2025 года, Аракеляна уволили.

По указу главы региона Самвел Аракелян теперь советник губернатора.

Отметим, что ранее на этой должности был Виктор Гончаров, на которого в феврале возбудили уголовное дело. Сейчас идет следствие, чиновник пока находится в СИЗО.
Фото: Донской минспорт
