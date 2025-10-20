Советником губернатора Ростовской области стал экс-министр спорта

Фото: Донской минспорт

Экс-министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян стал советником губернатора, сообщило региональное министерство физической культуры и спорта 20 октября.Самвел Аракелян возглавлял Минспорт с 2016 года. После того как Юрий Слюсарь официально вступил в должность губернатора 20 сентября 2025 года, Аракеляна уволили.По указу главы региона Самвел Аракелян теперь советник губернатора.Отметим, что ранее на этой должности был Виктор Гончаров, на которого в феврале возбудили уголовное дело. Сейчас идет следствие, чиновник пока находится в СИЗО.