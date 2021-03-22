Губернатор отчитал министра здравоохранения Ростовской области за разговор по телефону на заседании

Губернатор Василий Голубев раскритиковал министра здравоохранения Ростовской области. Главе регионе не понравилось, что во время расширенного заседания правительства Юрий Кобзев разговаривал по телефону.В конце заседания губернатор обратился к главе минздрава, однако тот не отреагировал на него. Так как заседание шло по видеоконференции, камера зафиксировала, что причиной игнора стал телефонный разговор Кобзева. Услышав, что Василий Голубев обращается к нему, министр положил трубку.— Что это у вас за срочный телефонный разговор во время заседания правительства? Вам министр звонил федеральный? Или что? — спросил Голубев.Юрий Кобзев поспешил оправдаться, что ему звонили по поводу поставок вакцины в Ростовскую область. Однако такие аргументы не устроили главу региона. Василий Голубев заявил, что у всех присутствующих на заседании есть свои дела, но никто не позволяет себе подобного поведения.