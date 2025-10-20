Новости
В день проведения матча ФК «Ростов» автобусы изменят расписание

В день матча ФК «Ростов» против ФК «Пари Нижний Новгород» автобусы изменят свое расписание. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Матч состоится 22 октября в 20:30. Движение автобусов по маршрутам №№ 1, 35, 42, 58, 78 и 83 продлят до ТРК «МЕГАМАГ». Автобусы будут курсировать с 19:00 до 23:30.

Недалеко от места проведения матча находится остановка «Аллея "Ростов Арена"». Через него также проходят маршруты №№ 8, 49, 65а и 75.
Фото: Rostov.ru
