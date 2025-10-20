Кирилл Баранчук занял пост главы минимущества Ростовской области
Кирилл Баранчук занял пост главы Министерства имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области. Об этом 20 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В начале декабря 2024 года Юрий Слюсарь принял решение об отставке Евгения Осыченко с должности министра имущественных и земельных отношений. Осыченко проработал на этом посту четыре года.
Его место занял исполняющий обязанности Станислав Хлудин, который ранее занимал должность первого заместителя министра.
По словам губернатора, новый глава министерства имеет значительный опыт работы в данной сфере.