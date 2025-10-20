На Земле завершилась мощная магнитная буря

Фото: ИИ.

На Земле подошла к завершению мощная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.Напомним, геомагнитная обстановка была нестабильной всю прошлую неделю. По силе они достигли уровня G2.- Геомагнитные индексы последние сутки держатся в зелёной зоне. Сегодня до конца дня ещё сохраняются небольшие вероятности слабых остаточных возмущений, но глобальной картины они уже изменить не должны. В данный момент на Солнце отсутствуют какие-либо факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку в среднесрочной перспективе, то есть на ближайшие 5-7 дней.