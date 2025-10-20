Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Земле завершилась мощная магнитная буря

На Земле завершилась мощная магнитная буря
На Земле подошла к завершению мощная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Напомним, геомагнитная обстановка была нестабильной всю прошлую неделю. По силе они достигли уровня G2.

- Геомагнитные индексы последние сутки держатся в зелёной зоне. Сегодня до конца дня ещё сохраняются небольшие вероятности слабых остаточных возмущений, но глобальной картины они уже изменить не должны. В данный момент на Солнце отсутствуют какие-либо факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку в среднесрочной перспективе, то есть на ближайшие 5-7 дней.
Фото: ИИ.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.