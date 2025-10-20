ГК «ЮгСтройИнвест» приняла участие в областном празднике «День древонасаждений»

Фото: ЮСИ

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» поддержала областную инициативу «День древонасаждений» и приняла участие в посадке деревьев рядом со школой № 116 в квартале «Левобережье». На территории учебного заведения высадили 50 саженцев — 37 кленов и 13 лип, которые предоставила компания.Школа на 1100 мест была построена «ЮгСтройИнвест» и передана городу в июле этого года, а уже 1 сентября здесь начались первые уроки. Новые деревья стали частью благоустройства школьной территории, создав уютное зеленое пространство для учеников и педагогов.Посадка проходила при участии школьников, их родителей и учителей — совместными усилиями территория стала еще красивее и живее. Молодые деревья будут радовать жителей и гостей «Левобережья».Традиция высаживать деревья в своих кварталах была заложена генеральным директором Группы компаний Юрием Ивановым. Уже восьмой год подряд «ЮгСтройИнвест» поддерживает областной праздник древонасаждений, внося свой вклад в формирование комфортной и экологичной городской среды на Дону.Erid: 2SDnjdPpxzj Реклама, ООО "ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН", ИНН 6163148639