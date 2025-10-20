В ДТП с грузовиком погиб 73-летний мужчина в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Авария случилась 20 октября рано утром.По предварительным данным, на трассе в районе станицы Милютинской 73-летний мужчина, управлявший «ВАЗ 21102», выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовиком марки «Ситрак», который двигался в составе прицепа.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ 21102» скончался до прибытия скорой медицинской помощи.