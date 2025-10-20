Новости
Школьник в Батайске пострадал после ДТП с легковушками

В Батайске Ростовской области 20 октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал 13-летний школьник. Инцидент случился на пересечении улиц Энгельса и М. Горького.

Предварительно, водитель автомобиля «Хонда Аккорд» проехал на красный сигнал светофора. Он пересек перекресток и столкнулся с «Ладой XRAY». В результате ДТП водитель «Лады XRAY» утратил управление, что привело к столкновению автомобиля с тротуарным ограждением и наезду на 13-летнего пешехода.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, подростка госпитализировали с полученными травмами, сообщили в ведомстве.
Фото: Госавтоинспекция РО
