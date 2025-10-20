КДК РФС проверит нарушения в матче «Спартак» — «Ростов»

Фото: МИР РПЛ

Игроков ФК «Ростов» проверят на нарушения в матче со «Спартаком». Об этом сообщил «Матч ТВ» председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.Команда «желто-синих» играла с середины первого тайма. На 26‑й минуте был удален защитник «Спартака» Александер Джику. Закончилась игра со счетом 1:1.— Шесть футболистов «Ростова» и один официальный представитель команды получили предупреждения, — уточнил Григорьянц.Отмечается, что после удаления Джику болельщики «Спартака» позволяли себе оскорбительные выкрики в адрес судьи.