КДК РФС проверит нарушения в матче «Спартак» — «Ростов»

Игроков ФК «Ростов» проверят на нарушения в матче со «Спартаком». Об этом сообщил «Матч ТВ» председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Команда «желто-синих» играла с середины первого тайма. На 26‑й минуте был удален защитник «Спартака» Александер Джику. Закончилась игра со счетом 1:1.

— Шесть футболистов «Ростова» и один официальный представитель команды получили предупреждения, — уточнил Григорьянц.

Отмечается, что после удаления Джику болельщики «Спартака» позволяли себе оскорбительные выкрики в адрес судьи.
Фото: МИР РПЛ
