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Юрий Слюсарь вызвал на ковер министра здравоохранения Ростовской области

Юрий Слюсарь вызвал на ковер министра здравоохранения Ростовской области
В ходе совещания, которое состоялось в администрации Ростовской области 27 ноября, обсуждались серьёзные проблемы в сфере здравоохранения региона. Врио губернатора Юрий Слюсарь вызвал для объяснений министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева.

Юрий Слюсарь рассказал о ситуации, с которой столкнулась его 84-летняя тёща. Ей пришлось самостоятельно приобретать шприцы и спиртосодержащие салфетки, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, пенсионерке было сложно разобраться в системе онлайн-записи на приём.

Эти проблемы показывают, что некоторым пожилым людям сложно получить бесплатную медицинскую помощь. 

- Знаю, что получить медицинское обслуживание, даже плановое, особенно для наших пенсионеров, – настоящее испытание. С этим обязательно разберусь. До 10 декабря жду министра здравоохранения с пояснениями и предложениями, – сообщил глава региона.
Фото: Правительство Ростовской области
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