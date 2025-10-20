В литере 19 квартала «Сияние» группа компаний «ЮгСтройИнвест» выдала ключи 322 семьям

Фото: ЮСИ

В литере 19 квартала «Сияние» группа компаний «ЮгСтройИнвест» выдала ключи 322 семьямГруппа компаний «ЮгСтройИнвест» завершила строительство литера 19 в квартале «Сияние» и передала ключи 322 семьям-новоселам. Дом расположен на первой парковой линии, рядом со строящейся школой на 1100 мест и действующим детским садом — это особенно удобно для семей с детьми.Проект реализуется в рамках программы «Комплексного развития территории», где формируется новая точка притяжения города — «Новый Ростов». Его концепция объединяет комфортное жилье, социальную инфраструктуру и благоустроенные общественные пространства.Так, в IV квартале 2025 года стартует строительство еще одного детского сада и школьного комплекса. Кроме того, на выезде из «Движения61» за счет собственных средств компании построена новая дорога, которая связала район с проспектом Шолохова. Этот объект улучшил доступность территории и стал важным элементом будущей улично‑дорожной сети.По традиции, заложенной генеральным директором Юрием Ивановым, сдача литера 19 квартала «Сияние» состоялась в атмосфере праздника — с фотозоной, детскими активностями и угощениями для гостей.Проектная декларация по Сиянию 19 на сайте наш.дом.рфErid: 2SDnjdPpxzj Реклама, ООО "ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН", ИНН 6163148639