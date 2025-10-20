Более 39 млн выплатили арендаторы в Ростове за незаконные доходы

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону антимонопольная служба добилась компенсации в размере 39 миллионов рублей, которые были неправомерно присвоены арендаторами торговых точек. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной антимонопольной службы.Расследование выявило, что ряд ростовских организаций и городское Управление торговли вошли в тайный сговор, что привело к подавлению конкуренции.Рассматривались конкурсные торги 2021-2022 годов, организованные Управлением торговли. Победители этих торгов получили возможность размещать объекты нестационарной торговли (ОНТ).ООО «Паллада», «Бетта», «ЛЕО», «Спектр», «Альфа» и «Меркой» получили победу благодаря преднамеренным ограничениям, введенным заказчиком. Завышенный размер задатка и чрезмерные формальности исключили других потенциальных участников.Предприятия, получившие разрешения на размещение ОНТ, существенно повышали стоимость субаренды, в сравнении с арендной платой за городскую землю. Например, компания «Паллада» арендовала землю за 7,2 тысячи рублей в месяц, а передавала её в субаренду по цене до 90 тысяч рублей, увеличив сумму более чем в 11 раз. Эта разница в цене не поступала в казну города, а оставалась у посредников, с которыми заключались фиктивные соглашения.Было установлено, что эти фирмы занимались исключительно сдачей в аренду торговых мест. Это указывает на то, что данные компании были созданы специально для победы в конкурсах и получения необоснованной выгоды.Антимонопольная служба потребовала аннулирования незаконных договоренностей и возврата незаконно полученных средств в бюджет города. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал позицию УФАС по Ростовской области.На данный момент все предприятия выполнили требования антимонопольного органа и перечислили в казну более 39 миллионов рублей. Кроме того, виновные должностные лица понесли заслуженное наказание за административные нарушения законодательства.