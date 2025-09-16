Машины детской поликлиники из Ростова продают за «копейки» на торгах

Фото: ГИС Торги

На аукцион выставлен автотранспорт, числящийся за детской поликлиникой в Ростове-на-Дону, по необычайно привлекательной стоимости. Информация о предстоящих торгах была обнародована на официальном веб-ресурсе правительства Ростовской области.Предметом аукциона являются два автомобиля "Лада 212140", находящиеся в собственности "Детской городской поликлиники № 18". Стартовая цена каждого лота составляет всего 150 тысяч рублей.Прием документов от желающих принять участие в аукционе продлится до 13 октября. Итоги торгов станут известны спустя трое суток после окончания приема заявок.