Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Машины детской поликлиники из Ростова продают за «копейки» на торгах

Машины детской поликлиники из Ростова продают за «копейки» на торгах

На аукцион выставлен автотранспорт, числящийся за детской поликлиникой в Ростове-на-Дону, по необычайно привлекательной стоимости. Информация о предстоящих торгах была обнародована на официальном веб-ресурсе правительства Ростовской области.

Предметом аукциона являются два автомобиля "Лада 212140", находящиеся в собственности "Детской городской поликлиники № 18". Стартовая цена каждого лота составляет всего 150 тысяч рублей.

Прием документов от желающих принять участие в аукционе продлится до 13 октября. Итоги торгов станут известны спустя трое суток после окончания приема заявок.
Фото: ГИС Торги
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.