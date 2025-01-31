Полина Диброва показала фотосессию с символом 2025 года

Фото: СоцСети

Полина Диброва устроила фотосессию с символом 2025 года. Кадры девушка опубликовала 31 января в соцсетях.В кадре многодетная мама стоит на фоне китайского интерьера. Она надела обтягивающее платье. На плечах Диброва держит огромную змею.Вероятно, она решила отпраздновать китайский Новый год.Полина Диброва родилась в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва.