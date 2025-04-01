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Полина Диброва отпраздновала с супругом 16 лет супружеской жизни в бане

Полина Диброва отпраздновала с супругом 16 лет супружеской жизни в бане
Дмитрий и Полина Дибровы отпраздновали 16 лет супружеской жизни в бане. Видеоролик женщина разместила в своих соцсетях.

В кадре Дибровы собрались всей семьей. Они решили отпраздновать годовщину в необычном месте – в бане.
Однако в видеоролике Дмитрий Дибров так и не появился. В кадр попали дети и сама Полина. Не исключено, что многодетная мама решила не снимать известного ведущего из-за возможных нелицеприятных комментариев в его сторону от подписчиков. Ранее неоднократно фанаты назвали супруга Дибровой сильно взрослым.

Полина родилась в Ростове-на-Дону. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет.
Фото: Rostov.ru
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