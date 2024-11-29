Экс-сенатор Ирина Рукавишникова вернется в ЗС Ростовской области

Фото: ТГ-канал Ирины Рукавишниковой.

Бывший сенатор Ирина Рукавишникова может вернуться в Законодательное Собрание Ростовской области. Ей предложили освободившийся мандат Василия Голубева, об этом пишетПо информации издания, есть вероятность, что Ирина Валерьевна возглавит возглавит комитет по регламентным вопросам и депутатской этике. Ранее его председателем был Николай Беляев.К работе в ЗС Ирине Валерьевне не привыкать. Она дважды избиралась в Законодательное Собрание Ростовской области и до ухода в Совет Федерации возглавляла Комитет по законодательству, государственному строительству и правопорядку.Возвращение в ЗС для Рукавишниковой — это существенное понижение статуса. Ведь из чиновника федерального уровня она «шагнула» на ступень ниже.