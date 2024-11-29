Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-сенатор Ирина Рукавишникова вернется в ЗС Ростовской области

Экс-сенатор Ирина Рукавишникова вернется в ЗС Ростовской области
Бывший сенатор Ирина Рукавишникова может вернуться в Законодательное Собрание Ростовской области. Ей предложили освободившийся мандат Василия Голубева, об этом пишет DonDay.

По информации издания, есть вероятность, что Ирина Валерьевна возглавит возглавит комитет по регламентным вопросам и депутатской этике. Ранее его председателем был Николай Беляев.

К работе в ЗС Ирине Валерьевне не привыкать. Она дважды избиралась в Законодательное Собрание Ростовской области и до ухода в Совет Федерации возглавляла Комитет по законодательству, государственному строительству и правопорядку.

Возвращение в ЗС для Рукавишниковой — это существенное понижение статуса. Ведь из чиновника федерального уровня она «шагнула» на ступень ниже.
Фото: ТГ-канал Ирины Рукавишниковой.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.