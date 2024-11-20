Ирина Рукавишникова займет пост в аппарате Совета Федерации ФС РФ

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Бывший сенатор ЗС от Ростовской области Ирина Рукавишникова продолжит свою работу в Совете Федерации, но в новой роли. Как сообщает портал Donday, она отказалась от вакансии заместителя губернатора Ростовской области и теперь будет работать в аппарате Совета Федерации.В аппарате Совфеда Ирина Валерьевна займёт руководящую должность в одном из управлений. Учитывая её богатый опыт в юриспруденции, вероятно, ей предложат пост в правовом управлении.Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев в ближайшие дни станет сенатором в Совете Федерации от Законодательного собрания РО. После его отставки с поста губернатора мандат в ЗС передал Николай Беляев, а кандидатура Голубева была выдвинута на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Новую должность он должен получить на следующем заседании Законодательного собрания РО.