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Евгению Дегтяреву может перейти мандат Василия Голубева в ЗС Ростовской области

Евгению Дегтяреву может перейти мандат Василия Голубева в ЗС Ростовской области
В конце прошлой недели бывший глава Василий Голубев занял место сенатора в Совете Федерации, представляя Законодательное собрание Ростовской области. Это стало завершающим этапом сложной политической игры, начавшейся после его ухода с поста губернатора.

Василий Голубев покинул пост депутата донского собрания. По информации от источника в Заксобрании, мандат может быть передан крупному бизнесмену из Ростова-на-Дону — Евгению Дегтяреву. Ранее он уже избирался в Законодательное собрание Ростовской области от партии «Единая Россия» в сентябре 2018 года.

В период своей депутатской деятельности он трижды возглавлял рейтинг самых богатых членов Законодательного собрания Ростовской области. Например, в 2021 году он задекларировал доход в размере 147 миллионов рублей.

В 2023 году Евгений Дегтярев также участвовал в выборах в Законодательное собрание Ростовской области от партии «Единая Россия». Он возглавлял список кандидатов от Каменской региональной группы №3. Однако после выборов, состоявшихся 10 сентября 2023 года, он отказался от мандата. Вместо него в Законодательное собрание Ростовской области была избрана Анна Касьяненко.

Евгений Дегтярев известен как успешный предприниматель, специализирующийся на девелопменте. По данным на январь 2024 года, он является владельцем и совладельцем нескольких компаний, занимающихся проектированием и строительством. Среди них — АО «Ростовгражданпроект», которое построило Донской инфекционный центр стоимостью почти 4 миллиарда рублей. Компания ООО «Зенит-Девелопмент» арендовала землю в Левенцовке для строительства жилого микрорайона.

Также Евгению Дегтяреву принадлежит «Ростдонавтовокзал» — пригородный автовокзал в Ростове-на-Дону, расположенный на проспекте Шолохова. Кроме того, он владеет 75% акций ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».
Фото: ЗС РО.
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