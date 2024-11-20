Досрочно сложила полномочия сенатор от Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ

Фото: тг-канал Ирины Рукавишниковой

Ирина Рукавишникова, сенатор от Ростовской области в Совете Федерации ФС Российской Федерации, досрочно прекратила свои полномочия. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале 20 ноября.По словам Рукавишниковой причиной стал переход на другую работу.С 2013 по 2018 год Ирина Валерьевна Рукавишникова занимала пост депутата Законодательного Собрания Ростовской области пятого и шестого созывов. Она возглавляла комитет по законодательству, государственному строительству и правопорядку.В 2018 году Рукавишникова была избрана в Совет Федерации от Законодательного собрания. В 2017 году она была удостоена почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», а в 2023 году получила орден Дружбы.Бывший донской губернатор Василий Голубев может занять ее место в Совете федерации.В кулуарах ЗС Ростовской области ходят слухи, что уже на ближайшем заседании, которое состоится 25 ноября, Голубева назначат на должность сенатора.