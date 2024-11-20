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Досрочно сложила полномочия сенатор от Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ

Досрочно сложила полномочия сенатор от Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ
Ирина Рукавишникова, сенатор от Ростовской области в Совете Федерации ФС Российской Федерации, досрочно прекратила свои полномочия. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале 20 ноября.

По словам Рукавишниковой причиной стал переход на другую работу.

С 2013 по 2018 год Ирина Валерьевна Рукавишникова занимала пост депутата Законодательного Собрания Ростовской области пятого и шестого созывов. Она возглавляла комитет по законодательству, государственному строительству и правопорядку.

В 2018 году Рукавишникова была избрана в Совет Федерации от Законодательного собрания. В 2017 году она была удостоена почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», а в 2023 году получила орден Дружбы.

Бывший донской губернатор Василий Голубев может занять ее место в Совете федерации.

В кулуарах ЗС Ростовской области ходят слухи, что уже на ближайшем заседании, которое состоится 25 ноября, Голубева назначат на должность сенатора.
Фото: тг-канал Ирины Рукавишниковой
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