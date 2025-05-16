После ареста Юрий Лысенко все еще является главой администрации Новочеркасска

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Подозреваемый в получении взятки Юрий Лысенко до сих пор является главой администрации Новочеркасска. Данные о его руководстве не удалили с официального сайта.После праздников главной новостью недели стало задержание сразу двух чиновников Новочеркасска – главы администрации города и начальника отдела муниципальной службы развития персонала Любима Белова. В отношении Юрия Лысенко было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».Как ранее сообщало следствие, за взятку чиновник пообещал помочь построить школу и оплатить строительство из бюджета. Он получил в качестве взятки земельный участок и помощь в строительстве жилого дома. Ущерб оценивается на сумму более 8 миллионов рублей. Посредником выступил Любим Белов.После этого Юрий Лысенко и Любим Белов были задержаны.Несмотря на арест, данные о руководстве Юрия Лысенко все еще опубликованы на сайте администрации города. Однако в связи с его отсутствием пост, вероятно, временно займет один из заместителей главы. Если Юрия Лысенко отстранят от должности, депутаты гордумы должны будут выбрать нового главу.