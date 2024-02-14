В Ростовской области изменится расписание электричек 18 февраля

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В сокращенную рабочую неделю изменится расписание электричек, курсирующих между Ростовской областью и Краснодарским краем. Информацию об этом сообщили в АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».Состав № 6184/6183 Орловка-Кубанская – Ростов отправится от автостанции 18 февраля с задержкой в 12 минут, то есть в 13:43. В донскую столицу пригородный поезд приедет в 15:38.Изменения коснутся и электрички № 6054 Ростов – Степная. В период с 18 по 23 февраля пассажиры будут отъезжать из Ростова на 19 минут позже обычного – в 16:02. На конечную станцию в Краснодарский край состав прибудет к 17:25.А с 19 по 23 февраля пригородный поезд № 6184/6183 по маршруту Орловка-Кубанская – Ростов отправится в сторону донского региона в 13:46. На конечную станцию пассажиры приедут позже на 30 минут – в 15:38.Электричка № 6266/6265 Орловка-Кубанская – Ростов с 18 по 22 февраля отправится в путь в 20:59 вместо 20:31. В донской столице транспорт окажется в 22:09.В период с 19 по 22 февраля изменения коснутся пригородного поезда № 6031 Азов – Ростов. Пассажиры отъедут в областной центр на 21 минуту раньше, чем обычно, – в 20:34. Пассажиры прибудут на конечную станцию в 21:33.В День защитника Отечества состав № 6292/6291 по маршруту Орловка-Кубанская – Ростов отправится с задержкой. В донскую столицу пригородный поезд поедет в 10:42. В Ростове поезд остановится с задержкой, в 11:55.Нововведения связаны с ремонтными работами на ж/д путях.