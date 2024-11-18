С 1 декабря изменится расписание электричек в Ростовской области

Фото: ростов.ру

В Ростовской области временно изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.С 1 по 10 декабря на железнодорожной линии Ростов — Орловка-Кубанская будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим некоторые поезда будут отменены, а другие будут приходить с опозданием.В период с 1 по 10 декабря не будут ходить пригородные поезда № 6174/6173 сообщением Ростов — Орловка-Кубанская и № 6186/6185 сообщением Орловка-Кубанская — Ростов.В эти же дни поезд № 6172/6171, следующий по маршруту Ростов — Орловка-Кубанская, будет отправляться со станции Ростов в 08:21, со станции Высочино — в 09:04 и 09:05 (+2), со станции Васильево-Петровская — в 09:25 и 09:27 (+5). Прибытие на станцию Орловка-Кубанская запланировано в 10:00 (+7).Поезд № 6184/6183 Орловка-Кубанская — Ростов отправится со станции Орловка-Кубанская раньше на семь минут — в 13:24, со станции Васильево-Петровская — в 13:52 и 13:53, а со станции Высочино — в 14:16 и 14:58 (+13). Также со станции Батайск — в 14:41 и 15:08, со станции Заречная — в 15:15 и 15:16, а прибудет на станцию Ростов в 15:21 (+13).Поезд № 6025, следующий по маршруту Азов — Ростов, будет отправляться со станции Азов в 14:19 (+11), со станции Кулешовский — в 14:36 и 14:37, со станции Батайск — в 15:04 (по местному времени (+11) и 15:08 (+14), со станции Заречная — в 15:25 и 15:26. Прибытие на станцию Ростов запланировано в 15:31 (+14).Поезда, которые не отменены, будут следовать по всем остановкам согласно актуальному расписанию.