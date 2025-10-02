До середины декабря в Ростовской области изменится расписание пригородных электричек
В Ростовской области в период до середины декабря произойдут корректировки в графике движения пригородных электропоездов. Информация об этом поступила от пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.
В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях в донском регионе с 2 октября по 18 декабря будет изменено время отправления и прибытия ряда электричек. В частности, это коснется следующих поездов: № 6359 Глубокая – Шептуховка (отправление на 50 минут раньше), № 6161 Ростов – Лихая (отправление на 23 минуты позже), № 6361 Лихая – Глубокая (отправление на 53 минуты позже), № 6178/6177 Ростов – Орловка-Куб. (движение по графику), а также № 6060 Ростов – Степная (отправление на 11 минут позже) и № 6051 Степная – Ростов (отправление на 2 минуты позже).
Изменения затронут также составы № 6515 Ростов – Лихая (отправление на 24 минуты раньше), № 6517 Лихая – Кутейниково (отправление на 24 минуты раньше), № 6364 Кутейниково – Лихая (отправление на 39 минут раньше), № 6158 Лихая – Ростов (отправление на 29 минут позже), № 6357 Лихая – Глубокая (отправление на 40 минут позже) и № 6156 Лихая – Ростов (отправление на 30 минут раньше, кроме 3 октября).
С 3 октября по 18 декабря изменения коснутся поездов: № 6354 Глубокая – Лихая (отправление на 4 минуты раньше), № 6021 Азов – Ростов (по рабочим дням, движение по графику), № 6402 Ростов – Батайск (отправление на 10 минут позже), № 6079 Таганрог – Ростов (отправление на 1 минуту позже).
В период с 3 октября по 19 декабря скорректируют расписание электричек № 6182/6181 Орловка-Кубан. – Ростов (отправление на 10 минут позже) и № 6051 Степная – Ростов (отправление на 2 минуты позже).
С 5 по 18 октября электропоезд № 6360 Глубокая – Лихая будет отправляться на 10 минут позже.
Уточняется, что поезда будут следовать со всеми остановками, предусмотренными действующим расписанием.