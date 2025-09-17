Новости
Жителям Ростовской области предлагают увеличить ежегодный отпуск до 35 дней

В Госдуме депутаты предложили увеличить отпуск с 28 до 35 дней. Об этом со ссылкой на депутата Николая Новичкова сообщает ТАСС.

По мнению парламентариев, 28-дневный отпуск — это устаревший норматив, который не учитывает возросшую стрессовую нагрузку и интенсивность рабочего процесса.

«Раньше 28 дней считалось достаточным для восстановления работоспособности, но сейчас эта норма уже не соответствует реалиям», — отметил Новичков.

Он добавил, что увеличение отпуска до 35 дней необходимо как для работников предпенсионного возраста, так и для молодых и средних по возрасту сотрудников.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством для некоторых категорий работников (педагогов, медиков, сотрудников опасных производств) положены особые нормы отпусков, установленные отраслевыми законодательными актами.

Для этих категорий ежегодный оплачиваемый отпуск дольше обычного.
Фото: нейросеть
