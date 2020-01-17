Глава Первомайского района Ростова подал в отставку



Глава Первомайского района Ростова-на-Дону уволился с должности. Артур Григорян покинул пост 20 января.



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.



Артур Григорян является уроженцем Ростова-на-Дону. В конце 90-х он работал кладовщиком-приёмщиком на станции техобслуживания автомобилей. В 2015 году стал депутатом Ростовской гордумы шестого созыва, но спустя год уволился. Почти сразу он занял пост главы Первомайского района города.