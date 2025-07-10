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Глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко подал в отставку

Глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко подал в отставку

Юрий Мариненко, возглавлявший администрацию Волгодонска, сложил свои полномочия. Депутаты городской думы на внеочередном заседании, состоявшемся 10 июля, утвердили его отставку.

Решение об уходе с занимаемой должности Юрий Мариненко принял самостоятельно. Он руководил городом чуть более года.

- Моя отставка не связана с какими-либо нарушениями или некомпетентностью. Вы сами являетесь свидетелями моей работы и можете ее оценить. Жалобы, направленные на меня и мою команду в различные органы, не повлияли на мое решение. Существуют обстоятельства, которые я не в силах преодолеть. В моей жизни сложились определенные ситуации, которые вынуждают меня принять это непростое решение. Волгодонск для меня – не просто географическая точка, а город, который я искренне люблю, – заявил Юрий Мариненко.

Официальное прекращение его полномочий намечено на 13 июля.
Фото: администрация Волгодонска
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