В Ростовской области на берегу озера Дугино заметили десятки мертвых змей

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В Ростовской области жители заметили на берегу озера Дугино десятки мертвых змей. Горожане опубликовали снимки пляжа в Азовском районе в соцсетях 20 июня.По словам местных жителей, на берегу лежит около десятка трупов змей. На кадрах видно, что мертвые пресмыкающиеся лежат горой на поверхности. Жители сообщают, что часть из них – в воде.- Видно, что их побили! Только зачем? - возмутились пользователи в соцсетях.Некоторые люди в комментариях утверждают, что в смерти животных виновны люди. Якобы отдыхающие решили с ними расправиться.Однако это лишь часть проблемы. Местным пришлось проводить время на пляже среди грязи и мусора. Вероятно, за состоянием берега уже давно никто не следит. На территории озера оставили мангалы, потушенные костры и остальной бытовой мусор. Как скоро свалку разгребут, пока не известно.