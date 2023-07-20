В Ростовской области на берегу озера Дугино заметили десятки мертвых змей
В Ростовской области жители заметили на берегу озера Дугино десятки мертвых змей. Горожане опубликовали снимки пляжа в Азовском районе в соцсетях 20 июня.
По словам местных жителей, на берегу лежит около десятка трупов змей. На кадрах видно, что мертвые пресмыкающиеся лежат горой на поверхности. Жители сообщают, что часть из них – в воде.
- Видно, что их побили! Только зачем? - возмутились пользователи в соцсетях.
Некоторые люди в комментариях утверждают, что в смерти животных виновны люди. Якобы отдыхающие решили с ними расправиться.
Однако это лишь часть проблемы. Местным пришлось проводить время на пляже среди грязи и мусора. Вероятно, за состоянием берега уже давно никто не следит. На территории озера оставили мангалы, потушенные костры и остальной бытовой мусор. Как скоро свалку разгребут, пока не известно.