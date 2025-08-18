Новости
Гигантский затор сковал движение на М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в районе Новочеркасска образовалась огромная пробка, практически полностью остановившая движение. Причиной транспортного коллапса являются ремонтные работы, проводимые на федеральной автодороге.

Протяженность затора превышает 12 километров, начинаясь от съезда к аэропорту «Платов» и заканчиваясь в районе Новоперсиановки.

Ввиду сложившейся сложной дорожной обстановки, автомобилистам Ростовской области настоятельно рекомендуется отложить поездки в указанный район. Водителям предлагается заранее планировать маршруты и рассматривать альтернативные пути объезда.
Фото: Яндекс.Карты
