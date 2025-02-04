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Огромная пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» из-за аварии с фурой

Огромная пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» из-за аварии с фурой

На автодороге М-4 «Дон» возникла значительная заторная ситуация из-за ДТП с грузовиком. Согласно данным «Яндекс.Карт» длина пробки составляет более десяти километров.

Согласно свидетельским показаниям, авария случилась 4 февраля в районе 12:28 рядом с хутором Холодный пес. Данная авария вызвала затор протяженностью свыше десяти километров между хутором Малая Гнилуша и Михайловским сельским поселением.

Водителям, собирающимся в данный район, настоятельно советуют воздержаться от поездок. Также автомобилистам рекомендуют заранее искать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс.Карты
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